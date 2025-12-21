「精神疾患があると医療保険に入れない」と聞いたことはありませんか？ 精神疾患の診断歴があると、一般的な医療保険への加入が難しくなるケースがあるようです。そこで、保険に入れない場合の医療費負担と対策について、関谷秀子先生（初台クリニック）に解説してもらいました。 監修医師：関谷 秀子（初台クリニック） 東京女子医科大学卒業。法政大学現代福祉学部教授。初台クリニック（東京・渋谷区）院長。前関東