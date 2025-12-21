生化学検査では血液中の化学物質を測定し、臓器機能や代謝状態を総合的に評価します。肝機能、腎機能、脂質代謝、糖代謝など幅広い情報が得られるため、全身の健康状態を把握するうえで欠かせない検査です。AST、ALT、γ-GTP、クレアチニン、eGFRなどの数値は、それぞれ特定の臓器の状態を反映しています。ここでは肝機能検査の読み方と、腎機能・電解質のバランスについて詳しく解説します。 監修医師：濱木 珠恵（ナビタスク