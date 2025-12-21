物価高対策として政府が推奨する「おこめ券」について、「配布しない」と表明する自治体が相次いでいる。経費がかさむことなどが理由で、現金給付や商品券といった別の支援策を打ち出す動きが広がっている。（渡辺星太、原聖悟）「コスト１割以上」「おこめ券には致しません」。東京都立川市の酒井大史市長は１３日、自身のユーチューブチャンネルにこんなタイトルの動画を投稿し、「手数料が高いおこめ券ではなく、現金振り込