2025年12月20日のトークバラエティー番組「今田＆中山の！なんで結婚したの？」（フジテレビ系）にハリウッド俳優ニコラス・ケイジさん（61）と結婚した日本人女性が登場、出会いからセレブ生活までリモート取材に応じた。ニコラス・ケイジさんと結婚した芝田璃子さんが出演その日本人は芝田璃子さん（30）。ニコラス・ケイジさんが19年に映画撮影で滋賀県を訪れた時に端役で出演していた芝田さんと知り合い、21年にニコラスさんに