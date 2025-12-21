全日本選手権最終日フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われる。ペア・フリーに向けた午前の公式練習に三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）は姿を見せなかった。20日のショートプログラム（SP）直前の6分間練習で、三浦が左肩を脱臼。“りくりゅう”は大ピンチに陥りながら、SPを完遂して国際連盟（ISU）非公認ながら世界最高とな