世界一高い、地面に根を張り生きるクリスマスツリーがギネス世界記録に認定された。イングランド北東部、ノーサンバーランド州のロスベリ近郊にある歴史的なカントリー・ハウス「クラグサイド」にある19世紀に植えられたジャイアント・セコイアで、146フィート7インチ（約44.7メートル）という驚異的な高さでそびえ立っている。 【写真】雰囲気ある～森の中にたたずむギネス記録のク