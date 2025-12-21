歌手の瀬川瑛子（７８）は、２０２２年に声帯手術を受けた。水が入った嚢胞（のうほう）が原因となり６０代あたりから自身の声の音域が変化。一時は引退も考えたが手術を経て回復し、若々しい声を取り戻した。もともと８０歳まで歌い続けることを目標としていたが、今は生涯現役を見据えている。（松下大樹）常に明るい笑顔が印象的な瀬川だが、３年前まで「引退しようかな…」と考えるほど自分の歌声に悩んでいた。声帯に嚢