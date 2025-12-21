女優の〓石あかり（23）が20日までにインスタグラムを更新。23歳の誕生日を迎えたことを報告した。〓石は「本日、23歳の誕生日を迎えました」と報告し、「沢山のお祝いメッセージありがとうございます！」と感謝を記した。そして「ばけばけの撮影中にお祝いしていただいたのですが、前から計画を立てサプライズのリハーサルもされていたそうで、キャスト・スタッフの皆さん本当にありがとうございました。ずっと忘れないです、、！