第1子妊娠中のフリーアナウンサー高見侑里（38）が20日、インスタグラムを更新。産休に入ることを報告した。高見は「本日12／20（土）のSPORTS BEAT supported by TOYOTAでもお話しさせていただきましたが、しばらくお休みをいただきます」と報告。最新ショットを公開した。続けて「ですが、番組は年末年始もお休みなく放送されます。先日ホノルルマラソンを完走され、目標タイムの5時間を楽々とクリアされた藤木さんのお話もたっ