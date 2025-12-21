モデルで女優の桐谷美玲（36）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。16日に36歳の誕生日を迎え、祝福された様子を投稿した。「たくさんたくさんありがとうハートハート36才も楽しくやっていきます」とつづり、ネクタイがデザインされた白のトップス姿で、サッカー元日本代表MF長谷部誠（41＝独フランクフルト2アシスタントコーチ）の妻でモデルの佐藤ありさ（37）、モデルの大政絢（34）にデザートプレートを前に祝われた