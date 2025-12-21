エンゼルス・菊池雄星投手（34）の妻で元フリーアナウンサーで現在は実業家の深津瑠美さん（39）が21日までに自身のインスタグラムを更新。元「モーニング娘。」のタレント・石川梨華（40）との2ショットを披露した。ストーリーに「今年も梨華さんとランチご一緒させていただきました」と書き出すと、飲食店での石川と自身のショットをアップ。「いつも可愛くてエピソードトークが面白すぎてたくさん笑って幸せな時間でした