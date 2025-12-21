タレントの中川杏奈（38）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。インド旅行の様子を投稿した。「ホテルのプールにてこのあと全世界に犬かきを披露」と伝え、プールサイドでの赤のひもビキニ水着ショットを公開。「ムンバイの商店街で購入したやたら巨乳に見えるカップ付きキャミソール100ルピー（165円）商店街であまり値引き出来なかったけど刺繍が可愛くて大満足のワンピース500ルピー（825円）」と説明した、お気に入り