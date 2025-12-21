ダイソーで見つけた『鍋用水切りストレーナー』は、茹でた食材の水切りに便利なザル。普通のザルと違って、鍋に直接取り付けることで家事を楽にしてくれる優れものなんです！食材を茹で終えたら、鍋を傾けることでしっかり食材の水を切れて楽ちん。吊り下げてすっきり保管できるのも魅力です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：鍋用水切りストレーナー価格：￥110（税込）対応サイズ：直径16cm以上販売ショップ：ダイソーJ