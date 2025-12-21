セリアで缶詰のモヤモヤをまるっと解決してくれる便利キッチングッズを発見！台所にあると頼もしい缶詰ですが、「プルトップが固い…」「中身やオイルが底に残ってきれいにすくえない」と悩んだ経験、ありませんか？今回ご紹介するセリア商品があれば、これひとつで開けるもすくうも完ぺき♡詳しくレビューします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2WAYヘラ価格：￥110（税込）サイズ（約）縦21.8×横3.4cm耐熱温度