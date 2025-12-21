経営目標は「乗客に愛されること」東京メトロや住友商事と提携して首都ロンドンの地下鉄路線を運営している英国鉄道大手Go-Aheadグループ。その経営トップであるパトリック・ヴァーワー共同最高経営責任者（CEO）が単独インタビューに応じ、「東京メトロに期待すること」を明かしました。その裏には「人情派」と呼びたくなるような同氏の思いがあふれ出ます。【異色すぎる経歴】この人が「東京メトロをロンドンに呼んだ人」です