政府は、拉致問題など北朝鮮による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、毎年12月10日からの1週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めている。この「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わせ、福井市で「拉致問題と人権〜拉致被害者の体験〜」と題した講演会が開かれた。地村保志さん講演から続く。「私で70歳」「もう時間がありません」23歳のときに拉致され、24年間の北朝鮮での生活、そして帰国してから23年。地村