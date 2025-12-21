20日午後9時50分ごろ、島根県江津市の民家から炎が上がっているのを近隣住民が見つけ、119番した。江津署によると、木造一部2階建てが全焼し、2人の遺体が見つかった。この家に住む丸山健一さん（88）、サカエさん（91）夫妻と連絡が取れていないといい、署が遺体の身元などを調べている。現場はJR江津駅から南東約250メートル。