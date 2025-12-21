２０日午後１０時５０分頃、大阪府高石市取石の木造平屋建て住宅で、近隣住民から「玄関まで火の手がきている」と１１９番があった。火は、約１時間４５分後に消し止められたが、住宅から見つかった男性は搬送先の病院で死亡が確認された。府警泉大津署の発表では、この住宅は、８０歳代男性と妻の８０歳代女性の２人暮らし。女性は逃げて無事だった。住人の８０歳代男性と連絡が取れておらず、府警が身元の確認を進めている。