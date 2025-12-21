アメリカがガザ地区を20年かけてハイテク都市に復興する計画を仲介国に提示していたとアメリカメディアが報じました。ウォールストリート・ジャーナルは19日、アメリカのウィトコフ特使やトランプ大統領の娘婿クシュナー氏が、エジプトやカタールなどの高官らに、ガザ地区の復興計画を示したと報じました。「プロジェクト・サンライズ」と名付けられた計画は、イスラム組織ハマスを武装解除した前提で、20年にわたる復興を4