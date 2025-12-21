年を取ってくると、若いころと同じように食べすぎたり、運動不足だったりすれば、内臓脂肪がたまっていくのは自然の摂理です。しかし、肥満解消と脂肪肝・糖尿病改善のための専門外来「スマート外来」の担当医である尾形哲氏は「あきらめることはありません！」と断言します。同氏の著書『専門医が教える1分で肝臓から脂肪が落ちる食べ方決定版』（KADOKAWA）より、ぽっこりお腹対策と、内臓脂肪を減らす食べ方を紹介します。エ