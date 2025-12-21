きょう午前５時半ごろ、米沢市広幡町で火災と近隣住民から消防に通報がありました。火災は小屋１棟と住宅１棟が燃えて、午前７時ごろに鎮圧状態となりました。そして焼け跡から身元不明の１人の遺体が見つかったということです。警察と消防が火災の原因や身元の確認を急いでいます。