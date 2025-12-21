２０日午後９時５０分頃、島根県江津市江津町で「建物が燃えている。炎が吹き出している」と近所の住民から１１９番があった。火は約７時間後に消し止められたが、木造住宅が全焼し、焼け跡から性別不明の２人の遺体が見つかった。県警江津署によると、住宅には無職丸山サカエさん（９１）と夫の健一さん（８８）の２人が暮らしていた。火災後、２人とは連絡が取れておらず、江津署は遺体は丸山さん夫婦とみて身元を調べている