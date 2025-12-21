「ヨーロッパも対中戦略に苦慮している」と報じたのは、2025年12月19日放送のNHK・BS「国際報道2025」だ。イギリス・ロンドンの中国大使館の移転計画をスターマー首相が承認する見通しとなって、周辺住民やメディアの反対が強まっているという。中国への懸念から世論調査では反対が強い中国が計画している新しい大使館はとにかく大きい。いや、大きすぎるというべきか。予定地は旧王立造幣局の跡地で、東京ドーム半分近くとヨーロ