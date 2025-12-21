女優・新木優子(32)が21日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットをアップした。「“良いこと悪いこと”最終回ありがとうございました。」と書き出した新木。日本テレビ「良いこと悪いこと」（土曜後9・00）が20日に最終回を迎えた事を報告した。「人は変わらないし、変えられない。でも自分を変える事はできる。その変化がいい方向であると、自分自身を信じながら進んでいく事ができたらきっとその先に自分の納得