[12.20 SBSカップ第2節 U-18日本代表 2-4 U-18スペイン代表 藤枝総合]「自分をアピールする場でもありますけど、こうやってチーム作ってから2年掛けてやっていく中で、やっぱりその成果っていうのを出さなきゃいけないし、今までの日本代表が苦しんできた分、やっぱり自分たちが何とかしようっていう思いはあるので、やるなら上を目指すべきかなっていう風に思います」J1優勝を経験したストライカー、FW徳田誉(鹿島)が背中と声で