「ティンバーランド（Timberland）」が、中国を拠点とするストリートウェアブランド「エスティーエー（STA.）」との初のコラボレーションアイテムを発売する。12月23日から、東京・代官山のTimberland Boutique Tokyoとティンバーランド公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボアイテムは、ティンバーランドの「6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ メンズ（通称 : オリジナル イエローブーツ）