TBSの山形純菜アナウンサー（31）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ハワイでの白Tシャツ＆ミニスカートショットを投稿した。自身のインスタグラムでは「ワイキキからカイルアまでドライブしてラニカイピルボックス(カイヴァリッジトレイル)登ってきました」と題してつづり始めた。「身軽で行くことをお勧めする！スニーカーとか滑りにくい靴がお勧めだよ！最初からちょっと心折れたのだけど1つ目のピルボックスから