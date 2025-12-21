「全国高校駅伝」（２１日、たけびしスタジアム京都発着、女子＝５区間）四国学院大香川西（香川）が、選手の体調不良のため、レース開始前に欠場を発表した。大会事務局によると、これまで女子では第２４回大会（２０１２年）の鳥取中央育英（鳥取）、第２７回大会（１５年）の岡崎学園（愛知）が途中棄権した例があるが、スタート前の欠場は初めて。