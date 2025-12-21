「TravisJapan」松田元太（26）が21日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。19日で最終回を迎えたフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）への思いを直筆で記した。同番組が“天然キャラ”でブレークするキッカケとなった松田。「ツマミになる話、お世話になりました！本当にありがとうございました！」とし「九九ニキ誕生であったり芸人さんタレントさんスタッフさんのパワーで自分を知って頂ける事