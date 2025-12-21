元中日監督の落合博満氏が２１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に出演。高校野球で導入が検討されている７イニング制について「大人の理論で決めるのはどうなのかな」と疑問を呈した。「世界的な流れからすると７イニングは普及してる。ただね、日本の野球を根本に考えたときに、肝心要の高校生の意見が取り入れられてない」と指摘した落合氏。すでに導入されている球数制限についても「高校野球で俺はやめるんだ。壊れても