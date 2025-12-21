【ゴルフは本当に面白い！】【ゴルフは本当に面白い！】保科有里さん（1）「しゃべるな」「踏むな」「走るな」…怒られてばかりの初ゴルフでした神奈月さん（ものまねタレント）◇◇◇ゴルフに初めて触れたのは、40歳になった頃です。事務所（太田プロ）のマネジャーで、片岡鶴太郎さんの弟さんでもある荻野良乙さんに、「体を動かすような趣味がないんで、何かないですかね」と聞いたところ、ゴルフを勧められた