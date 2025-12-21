【桧山珠美 あれもこれも言わせて】いしだあゆみさんを「苦しめた男」…常識人の彼女がなぜショーケンと？なんとも摩訶不思議だ2025年も多くの著名人が亡くなった。この時期に思うのはテレビは今を生き延びることにいっぱいいっぱいで余裕がなく、亡くなった人に対してあまりにも冷たいということ。それまで散々お世話になったのだから功績や人柄などを語り感謝しつつ、お別れする番組があってもいいのではないか。長年、追