いまや女性アナ王国といったらTBSである。先日発表された「好きな女性アナウンサーランキング」でも、田村真子と江藤愛がワンツー、7位南後杏子、10位宇賀神メグと、トップ10に4人も入った。“TBSのカトパン”良原安美アナが年内で…「サンジャポ」歴代アシスタントが全員退社のワケ「ランキングに入るよりTBS局内で生き残るほうが大変といわれるほど、人材豊富で競争も激しい。番組だけでなく、SNSやイベントにもどんどん露出さ