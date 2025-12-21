尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が金建希（キム・ゴンヒ）夫人関連の疑惑を捜査する特別検察事チームに被疑者として取り調べを受けるため20日に出頭した。尹前大統領が乗った護送車はこの日午前9時10分ごろ金建希特特検チームの事務室がある建物に到着した。特検は午前10時から尹前大統領の政治資金法違反、公職選挙法違反などの容疑に対面調査を進める。捜査期間満了の12月28日まで約1週間が残っているだけに、この日の調査が最