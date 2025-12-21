仮面ライダーシリーズ史上初、胸に巻く革新的な変身ベルト＝“ゼッツドライバー”が話題を集め、現実と夢が交錯する前代未聞の世界観が反響をよんでいる『仮面ライダーゼッツ』。9月のスタート以来、謎が謎を呼ぶ怒涛の展開が話題になっている。【写真】怪しげな微笑みを投げかける美村里江演じるザ・レディ『仮面ライダーゼッツ』に登場2025年最後の放送でもある12月21日に放送された第15話では、ラストシーンに突如、美村