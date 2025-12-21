美容整形外科「高須クリニック」の高須克弥院長（80）が20日夜、X（旧ツイッター）を更新。次の同クリニックCMをお願いする“大物芸人”の実名を明かした。高須氏は、一部女性ユーザーが「高須克弥先生CMください」などと投稿したポストを添付。「ごめんなさい。次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」と、ダウンタウン松本人志にCM出演を打診する意向を記した。高須氏は19日の更新でも、松