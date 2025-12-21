打ち上げ前にポーズを取るミカエラ・ベントハウスさん/Courtesy Blue Origin（CNN）欧州宇宙機関（ESA）に所属するドイツ人の技術者、ミカエラ・ベントハウスさん（33）が、高度100キロに位置し、宇宙空間との境界とされる「カーマン・ライン」を越えた。車いすの利用者による宇宙飛行は世界初とされる。ベントハウスさんらを乗せた米宇宙企業ブルーオリジンの宇宙船「ニューシェパード」は20日、米テキサス州バンホーンの施設から