大和ハウスグループの「大和ライフネクスト」（東京都）が福島県双葉町の中野地区復興産業拠点に建設中のホテル「ＦＵＴＡＴＡＢＩＦＵＴＡＢＡＦＵＫＵＳＨＩＭＡ」は２０２６年６月１日に開業する。同社が１６日発表し、同日から宿泊予約の受け付けを始めた。ホテルは５階建てで、客室は９８室。国際会議や研修を行える浜通り地域最大級の会議室を備え、被災地の復興や発展に向けた新たな拠点化を目指している。海を望