ギレルモ・デル・トロ監督による作品『フランケンシュタイン』は観客や批評家だけでなく、巨匠からも確かな評価を獲得しているようだ。『タクシー・ドライバー』や『ウルフ・オブ・ウォールストリート』のマーティン・スコセッシ監督が賞賛の言葉を送っている。 ゴシック小説の元祖を基とする映画『フランケンシュタイン』はデル・トロが50年間にわたり思い描き、人生を捧げたともする渾身の一作。