コメの価格高騰が続く中、重点支援地方交付金の推奨メニューのひとつに「おこめ券への活用」が挙げられている高市首相がぶち上げた総額21.3兆円の総合経済政策。異例の規模感に期待してしまうが、中身をじっくり見ていくと......補正予算に盛り込むには不適切すぎる費目や、意外とショボい物価高対策。何より、インフレがさらに加速するかもしれない!?週プレはこのキナくさ〜い政策を、疑って疑って疑って疑って疑ってまいります