◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会最終日（２１日、東京・代々木第一体育館）アイスダンスのフリーダンスに向けての公式練習が午前に行われた。リズムダンス（ＲＤ）１位の吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組は本番衣装を着用し、リフトや息の合ったツイズルなど、順調な様子を見せた。アイスダンスは来年２月のミラノ・コルティナ五輪では団体戦のみに出場可能。選考基準を満た