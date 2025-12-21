仕事納めまでもう一息……溜まった疲労を解消するには、温泉がおすすめです。日本では古くから、温泉を健康に活用する「湯治」という考えが受け継がれてきました。自分にピッタリな温泉地で、身も心も癒されてみませんか。今回は「温泉総選挙2025」の結果をもとに、疲労回復に訪れたい「湯治ウェルネスに最適な温泉ランキング」TOP3を紹介します。頑張った身体を労りたい…ピッタリな温泉地は？2025年も終わりが近づいてきました。