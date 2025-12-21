「現存最古」の天守が「6位」に後退小中学校や高校で学ぶ教科のなかで、授業で教わった知識がいつのまにか通用しなくなっていた、ということがもっとも起こりやすいのが歴史だろう。あたらしい史料が発見されたり、研究が進展して過去の解釈が覆されたりして、塗り替えられることが多いのが歴史だといえる。【写真で見る】“発見”によって歴史が変わった城それは日本の城についても同様である。史料や絵図などが発見されたり