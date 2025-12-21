【写真】皇居前にはご病状を案じる人の波…昭和最後の日々を振り返る実は“ハロウィンPR”もお流れに徐々に盛り上がるクリスマスムードは季節の風物詩だが、過去にはこの“盛り上げ方”に日本中が頭を抱えた年があった。昭和63年（1988）年のクリスマスである。この年の9月下旬から昭和天皇のご容体が深刻なものとなり、日本国民の不安と悲しみは自粛ムードとして街中に現れていた。そこで難しい対応を迫られたのが、クリスマ