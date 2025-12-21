自民党の萩生田幹事長代行が台湾訪問のため、先ほど、羽田空港を出発しました。萩生田氏は、台湾との友好関係を重視する超党派の議員連盟「日華議員懇談会」の幹事長を務めていて、自身の地元選挙区の市会議員らとともに、きょうから3日間の日程で台湾を訪問するため、先ほど、羽田空港から出発しました。関係者によりますと、滞在中、頼清徳総統との会談も調整されているということです。台湾外交部は、来月上旬にかけて、日本の