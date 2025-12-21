古着の販売に取り組む（左から）長南怜士さん、堤腰俊吾さん、前西佳菜子さん＝2025年11月1日、青森県弘前市の「ダブルスコア」衣類の廃棄を削減して環境への負荷を少しでも抑えようと、青森県弘前市の弘前大医学部の学生3人が古着の販売に取り組んでいる。5年生の堤腰俊吾さん（25）らが市内に構えた店舗は、品ぞろえやお手頃価格が魅力。学業の傍ら「服を再利用する循環モデルを作りたい」と意気込む。（共同通信＝永富絢圭）