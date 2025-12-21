日本最南端の沖縄。美しい海が広がる沖縄県43チームの中で選手権の全国大会出場の切符を掴んだのは、青い海とは対照的な赤色のユニフォームが印象的な那覇西高校です。12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会に沖縄県代表として出場します。12月29日の1回戦で宮城県代表・聖和学園と味の素フィールド西が丘で対戦する、沖縄県代表・那覇西の応援したい5つのポイントをご紹介します。1.沖縄からJリーガーを輩出してい