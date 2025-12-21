俳優・歌手の加藤和樹（41）が20日、自身の公式サイトを通じ、俳優の松田未莉亜（33）との結婚を発表した。【写真】加藤和樹と結婚した松田未莉亜の金髪姿ご報告全文も加藤は「私事ではございますが、この度、舞台女優の松田未莉亜さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と報告。「日頃よりお世話になっているたくさんの方々、応援してくださっている皆さまに支えられてこれまで歩んでくることができまし