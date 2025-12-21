宮城県代表の聖和学園には全国トップクラスのドリブルサッカーに憧れ、北は北海道、南は沖縄と全国各地から人が集まり、現在200人近い部員が所属しています。選手権全国大会には3大会ぶり6回目の出場です。12月29日の1回戦で味の素フィールド西が丘で沖縄県代表の那覇西高校と対戦します。チャンスをつかんだ聖和学園の応援したい5つのことを紹介しましょう。1.県内屈指のサッカー名門校宮城県仙台市に2つのキャンパスを構え、男子