マイナビニュース・エンタメチャンネルの新たな定番記事を目指すお試し企画「日曜トライアル」。今回は、編集部員の野瀬がドラマを観た感想をつづる「私の人生にはドラマが必要だ」をお送りする。ドラマ『ひらやすみ』で生田ヒロト役を演じた岡山天音と小林なつみ役の森七菜○東野幸治も観たドラマ『ひらやすみ』『東野幸治のホンモノラジオ』(ABCラジオ)でダディ(※東野幸治の愛称)がしゃべっていたドラマ『ひらやすみ』(NHK)を観